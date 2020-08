Nigeria: Le numéro 6 retiré chez les Super eagles ?

En hommage à un ancien international décédé, la NFF (Fédération nigériane de football) songe à retirer le numéro 6 de maillot chez les Super eagles.

C'est notamment pour Sam Okwaraji. Mercredi, le Nigeria se rappelait du décès, il y a 31 ans du milieu de terrain. En plein match lors des éliminatoires pour la Coupe du monde 1990 contre l'Angola, à Lagos.

Today, we remember former @NGSuperEagles midfielder, Samuel Sochukwuma Okwaraji who passed on to glory, in active service, on this day in 1989. His legend lives forever. Keep resting Soldier. #WeRememberOkwaraji. pic.twitter.com/kDL7UreraO

- The NFF 🇳🇬 (@thenff) August 12, 2020

"Par coîncidence, j'étais présent au match ce jour là. Le match était intesne et mon frère Patrick Okpomo, ancien secrétaire général de la NFF était présent", s'est rappelé Amaju Pinnick, président de la NFF à la radio (Kennis 104.1 FM).

"Quelqu'un nous a fait la proposition déjà plus tôt cette année. Et je crois que ce ne serait pas de trop si nous retirons ce numéro. Nous allons en discuter en réunion du Comité exécutif et on verra la faisabilité", a t-il assuré.

Samuel Sochukwuma Okwaraji était un joueur des années 80. Il a joué à l'AS Rome ou encore Stuttgart. Le 12 août 1989, il a été pris d'un malaise cardiaque en plein match et s'effondre. Il est décédé sur le chemin vers un hôpital.