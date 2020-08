Egypte: Al-Sissi ordonne de poursuivre les efforts de soutien des industries lourdes

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a demandé jeudi de poursuivre les efforts visant à promouvoir le secteur des industries nationales lourdes, en particulier la sidérurgie, pour son rôle vital dans le processus de développement en cours dans tous les secteurs partout en Egypte.

Une réunion interministérielle tenue aujourd'hui par le chef de l'Etat a porté sur un certain nombre d'axes opérationnels liés aux projets sidérurgiques, ainsi que les efforts visant à renforcer l'industrialisation locale à cet égard, à soutenir les capacités de compétitivité et d'exportation des usines égyptiennes et à surmonter les obstacles logistiques.

Etaient présents à la réunion, le Premier ministre Moustafa Madbouli, l'adjoint du président de la République pour les projets nationaux et stratégiques, Chférif Ismail, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El-Molla, le ministre des Finances Mohamed Maait, et la ministre du Commerce et de l'Industrie, Névine Gamea.

Source : MENA