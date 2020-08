Egypte: Al-Sissi - Soutenir l'artisanat et créer de complexes industriels

Le président Abdel-Fattah Al-Sissi a ordonné jeudi de continuer à soutenir les industries artisanales, et ce dans le cadre du plan de promotion des moyennes et petites industries comme l'un des mécanismes de l'État pour générer des emplois.

Dans ce contexte, il a été décidé de procéder à la tenue de l'exposition annuelle "Notre patrimoine de produits et d'arts artisanaux" pour l'année 2020, et ce en tenant compte des mesures de précaution nécessaires pour prévenir le Coronavirus et dans le cadre de la volonté de l'Etat de soutenir les différents secteurs nationaux de production.

Le président a également jugé impératif de continuer à mettre en œuvre des plans de création de complexes industriels au niveau de la République; surtout que l'industrie nationale constitue la locomotive du développement économique, et ce à condition que les critères de base dans le choix des activités industrielles ciblées pour ces complexes soient d'approfondir la fabrication locale pour combler le fossé entre les exportations et les importations. Et de demander de simplifier les procédures administratives pour les investisseurs et les industriels, et de tenir compte des différents potentiels de chaque gouvernorat.

Lors d'une réunion présidentielle en présence du Premier Ministre Moustafa Madbouli, de la ministre de l'Industrie et du Commerce Névine Gamea, le chef de l'Etat a évoqué l'état d'avancement des complexes industriels dans tous les gouvernorats, y compris les avantages compétitifs de chaque complexe et les activités industrielles visées au niveau de 12 gouvernorats.

Source : MENA