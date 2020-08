Ile Maurice: Des plans de soutien d'un montant de Rs 3,9 millions octroyés à des PME

communiqué de presse

Quelque 67 petites et moyennes entreprises (PME) ont bénéficié des plans de financement et de soutien octroyés par SME Mauritius pour un montant totale de Rs 3,9 millions. Les objectifs de ces plans sont de renforcer les capacités des PME, et d'augmenter leur résilience et efficience suite à la pandémie de Covid-19.

A cet effet, une cérémonie de remise s'est tenue au siège de SME Mauritius Ltd à Coromandel en présence du ministre du Développement Industriel, des PME et des Coopératives, M. Soomilduth Bholah. Celui-ci a réitéré que le gouvernement reste aux côtés des entrepreneurs, qui sont les plus vulnérables face à cette situation de crise sanitaire et économique, et méritent toute l'attention nécessaire.

Soulignant l'importance de soutenir les entrepreneurs, et de promouvoir la production locale, le ministre a affirmé que le gouvernement est confiant que les mesures d'accompagnement porteront leurs fruits.

Ainsi, les diverses mesures dégagées par le gouvernement sont le Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Scheme de même qu'un moratoire auprès des banques pour le remboursement des prêts. D'autres initiatives comprennent des prêts bonifiés pour résoudre des problèmes de liquidité ; des prêts auprès de la Banque de développement allant jusqu'à Rs 10 millions à un taux de 0,5% ; Rs 200 millions sous forme de facilités de financement à un taux de 0,5% aux femmes entrepreneures ; et une provision de Rs 10 milliards par la Banque de développement pour soutenir les PME et coopératives en difficulté.

Rappelant que l'économie mondiale demeure toujours incertaine avec une moindre visibilité pour les PME, M. Bholah s'est toutefois montré optimiste quant aux signes de reprise qui, selon lui, ne tarderont pas à se manifester durant les prochains mois. Le ministre a aussi lancé un appel aux entrepreneurs à se réinventer en démontrant leur talent, créativité, et capacité avec un accent particulier sur l'innovation et l'adoption de nouvelles technologies. Il les a de plus encouragés à se former et à profiter des plans d'aide mis à leur disposition.

Les plans de soutien

Cinq plans d'aide regroupant plusieurs mesures de soutien sont proposés aux PME selon leurs besoins notamment :

· L'Internal Capability Development Scheme;

· Le Technology And Innovation Scheme;

· Le SME Marketing Support Scheme;

· L'Inclusiveness And Integration Scheme; et

· Le SME Utility Connection Assistance Scheme.