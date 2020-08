Angola: Les poissons meurent dans la Baie en raison du manque d'oxygène

Luanda — La réduction des niveaux d'oxygène dans l'eau aurait été la principale cause de la mort de poissons dans la Baie de Luanda, survenue ces derniers jours, a conclu l'étude de l'Institut national d'investigation de la pêche et marine (INIPM), publiée jeudi.

Depuis le 5 août, plusieurs qualités (non quantifiées) de poissons sont apparues mortes dans la baie de Luanda, du fait de "l'asphyxie" et de la présence, dans l'eau, de micro-algues dites productrices de bio-toxines ayant un impact sur la santé humaine.

Selon l'INIPM, l'eau a atteint des concentrations inférieures à 1164 ml / L, lorsque la valeur minimale d'oxygène dissous pour la préservation de la vie aquatique est de 5,0 ml / L.

Selon l'enquête menée par cet organe, affecté au ministère de l'Agriculture et de la Pêche, le bilan des morts a principalement touché les espèces telles que poisson argenté, mulet, roseau et tous les poissons typiques de la Baie de Luanda. Le rapport indique qu'à cette période de l'année (saison sèche / temps froid), il est courant en Angola de connaître des vents faibles et, par conséquent, des difficultés à mélanger les masses, entraînant une stagnation et une réduction des niveaux d'oxygène dissous.

Ainsi, l'INIPM a réitéré l'appel à la non-commercialisation et consommation des poissons pêchés dans la Baie de Luanda, soulignant qu'il continuera à surveiller l'environnement de la zone, pour, à l'avenir, en collaboration avec d'autres entités, de mettre en place un système d'alerte.

Dans l'entre-temps, l'administrateur du quartier Ilha do Cabo, Paulo Neto, a informé que la situation est sous contrôle et, grâce au travail avec l'inspection et les commissions de résidents, il a été possible d'éviter la collecte et la vente du poisson, par les pêcheurs et poissonniers.