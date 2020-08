Afrique de l'Ouest: Tiémoko Meyliet Koné reconduit à la tête de la BCEAO - Le choix de la stabilité

La Conférence des Chefs d'Etat de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a renouvelé le bail du gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) pour un mandat de 6 ans, a appris Financial Afrik des sources internes de l'institution.

Porté à la tête de l'institution pour la première fois le 30 mai 2011 pour mettre fin à l'intérim consécutif à la crise ivoirienne et au départ de son prédécesseur, démissionnaire, Tiémoko Meyliet KONE a été reconduit le 17 août 2014 pour un mandat de 6 six ans par la Conférence des Chefs d'État.

Ce choix unanime des chefs d'Etat de l'UEMOA est en fait celui de la "stabilité", de la "rigueur" et de l'expérience, explique-t-on. M. Tiémoko Meyliet KONE est arrivé très jeune à la BCEAO et fut témoin de la transition entre les cadres français et africains et de la grande opération de rapatriement du siège de la banque en Afrique.

Recruté sur concours après ses études supérieures, puis versé dans l'encadrement supérieur de la Banque en 1975, il y a accompli la plus grande partie de sa carrière, ayant été successivement, Directeur Central de l'émission et des Opérations Financières au siège de la BCEAO à Dakar, et à ce titre, il était également membre du Comité d'Analyse de la conjoncture interne et internationale.

De 1991 à 1998, il a été Directeur National de la BCEAO pour la Côte d'Ivoire et Gouverneur suppléant au Fonds Monétaire International.

Puis, tour à tour, Conseiller du Gouverneur de la BCEAO et Directeur du Département de l'Administration Générale et de la Formation et Conseiller Spécial du Gouverneur et Contrôleur Général de la BCEAO Cumulativement, Tiémoko Meyliet KONE a été Président du Conseil d'Administration de la CRRAE-UMOA (Caisse de Retraite par Répartition des Agents de l'UMOA) de 1996 à 2006.