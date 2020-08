Ghana: Thomas Partey - Jouer au haut niveau, une surprise pour le Ghanéen

Thomas Partey est devenu, depuis quelques saisons, un joueur incontournable à l'Atlético Madrid. Un fait qui surprend le principal concerné.

Aujourd'hui l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe, Partey a connu un parcours qui n'a pas été du tout aisé. Arrivé à l'Atlético Madrid en 2011, l'international ghanéen a été prêté à Majorque (2013-2014) et à Almeria (2014-2015). De retour de cette période de prêt, le milieu défensif s'est imposé chez les Colchoneros. Il fait partie des joueurs clés de Diego Simeone et des footballeurs les plus courtisés sur le marché des transferts. Dans une interview accordée au site officiel de son club, il a fait savoir qu'il tombe des nues quand il se voit au très haut niveau.

« C'est un rêve devenu réalité pour moi. Parfois, je ne peux pas croire que je suis ici parce que je regarde mes amis et je ne peux même pas m'imaginer ici. J'ai parfois envie de leur demander, qu'ai-je fait pour être ici ? Pourquoi ne sont-ils pas ici ? Mais ensuite je me dis que c'est parce que j'étais patient, je n'étais pas pressé de le faire. Je sens que je dois me féliciter tout le temps car ce n'est pas facile d'atteindre ce niveau », a-t-il fait savoir.

Actuellement, l'avenir de Thomas Partey fait l'actualité. Il est suivi par Arsenal.