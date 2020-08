Soudan: EUA imposent des restrictions de visa aux personnes qui sapent le gouvernement civil du Soudan

Washington — Les États-Unis continuent de soutenir le peuple soudanais et les aspirations de la révolution qui a renversé l'ancien président Omar Al-Béchir en avril 2019, a déclaré le secrétaire d'État américain dans un communiqué Jeudi.

«Nous soutenons le gouvernement de transition dirigé par le Premier ministre Abdalla Hamdouk. Nous sommes fermement convaincus que la Déclaration constitutionnelle du Soudan offre la meilleure feuille de route pour commencer la transition vers une société juste, équitable et démocratique. Malheureusement, d'anciens fonctionnaires de l'ère Bashir et d'autres continuent de saper la démocratie naissante au Soudan », a souligné le communiqué du secrétaire d'État.

Le secrétaire d'État met en œuvre des restrictions de visa en vertu de la section 212 (a) (3) (C) de la loi sur l'immigration et la nationalité pour les personnes résidant à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan qui sont soupçonnées d'être responsables ou complices, ou d'avoir participé, directement ou indirectement, en sapant les efforts du gouvernement civil de transition au Soudan.

Le communiqué indique que cela inclut toute obstruction au travail des ministres civils, l'arrêt de la mise en œuvre des dispositions de la Déclaration constitutionnelle, le report des préparatifs pour la rédaction d'une nouvelle constitution et la préparation des élections de 2022, ou la corruption ou la violation des droits de l'homme au Soudan, ce qui peut conduire à affaiblir l'autorité du gouvernement de transition. Le communiqué a ajouté que ces restrictions peuvent inclure des restrictions de visa pour les membres de la famille immédiate de ces personnes.

Il a ajouté que cette décision reflétait l'engagement du Département d'État à travailler avec le Premier ministre Abdalla Hamdouk et le gouvernement de transition dirigé par des civils, la société civile et d'autres dans leurs efforts pour atteindre l'objectif ultime du peuple soudanais: «Liberté, paix et Justice."

La liste de ces personnes n'est pas accessible au public; cependant, toute demande qu'ils peuvent soumettre pour voyager aux États-Unis sera jugée conformément aux lignes directrices établies.

Les États-Unis restent un fervent partisan de la transition pacifique et démocratique du Soudan.

Osmn