Cote d'Ivoire: Election FIF/Drogba « Il n'y a pas de célébrité sans l'envie et la jalousie »

Victime de sa célébrité - malgré lui -, Didier Drogba est au centre des attentions depuis qu'il s'est lancé dans la course à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF).

S'il entend œuvrer pour l'épanouissement du football, sa longue course n'est guère exempt d'embûches. Contre vents et marrées, le double Ballon d'or africain a fait valider sa candidature.

Revenant sur la question liée à son influence dans le monde du foot au plan continental voire au-delà, DD a fait cette précision : « il n'y a pas de célébrité sans l'envie et la jalousie ».

« Ce sont des étapes à franchir dans la vie. On rêve tous de devenir le meilleur joueur au monde, on rêve de devenir une personnalité, on rêve tous de devenir célèbre comme Didier DROGBA, mais on ne se rend pas compte qu'avec la célébrité, arrive aussi la critique, la jalousie, l'envie, la suffisance et la popularité.

Pour ma part, c'est vrai, j'ai toujours rêvé de devenir footballeur professionnel, parce que j'ai vu mon oncle jouer dans un stade de football pour la toute première fois, lorsque j'avais entre 6 et 7 ans. Mais ce qui est venu avec le succès, ce n'est pas vraiment ce que je voulais », a-t-il indiqué.

A en croire Didier Drogba, la popularité bien qu'alléchante vue de loin, est autre chose quand on y est confronté.

« La popularité, les gens qui montent sur ton véhicule, le fait de faire pleurer des personnes... Je n'ai pas demandé tout ça. Tu n'as plus la même vie.

Et pourtant, ça va avec et il a fallu que je l'intègre. Il a fallu que j'accepte qu'il n'y a pas de succès sans médiatisation. Même la personne la plus humble, la plus timide, va être sous le feu des projecteurs », a ajouté l'ancien Marseillais.

Et de conclure : « Ce n'est pas du tout facile d'être une personne célèbre, mais ce sont des étapes dans la vie d'un homme qu'il faut accepter de franchir. Ce sont des challenges de vie qu'il faut accepter de relever et c'est ce qui fera de vous un grand ».