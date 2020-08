Angola: Huíla parie sur la formation d'entraîneurs et arbitres

Lubango (Angola) — La réalisation progressive de cours d'entraîneurs, d'arbitres et de chronométreurs pour le handball est l'un des paris de la nouvelle direction de l'association de la discipline, à Huíla, dirigée par Vicente da Cruz, au cours du quadriennal 2020-2022.

S'adressant vendredi, à Lubango, à l'ANGOP, le nouveau président de l'association, Vicente da Cruz, élu la semaine dernière, a déclaré que pendant son mandat de quatre ans, il envisageait également vulgariser le sport à l'intérieur de la province, en plaçant l'association dans les municipalités, avec la création de noyaux, dans les administrations locales.

Les objectifs de l'organisation pour les quatre prochaines années sont la diffusion du handball dans les écoles publiques et privées, l'encouragement aux les clubs à avoir des athlètes de tous niveaux et genres, ainsi que la tenue de tournois et de championnats provinciaux.

Maintenir la consolidation et la communication avec les bureaux de la culture, du tourisme, de la jeunesse et des sports et de l'éducation, rendre hommage aux anciens dirigeants et athlètes du sport au niveau provincial et créer une relation plus étroite avec les institutions et les entreprises locales, font également partie des lignes de l'association pour la période susmentionnée.

Vicente da Cruz, 51 ans, est professeur d'éducation physique et a été secrétaire général de l'Association. Il a remplacé Zeca Fumbelo qui a dirigé l'Association provinciale de handball de Huíla, au cours des deux derniers mandats, entre 2012-2016 et 2016-2020.