Ile Maurice: En fil rouge, les derniers soubresauts du Wakashio

Le Wakashio qui sombre de plus en plus attire tous les regards à Mahebourg et dans toute cette région du Sud. Se brisera-t-il ? Disparaitrait-il sous les eaux ? Les spéculations ne manquent pas et on note une mobilisation certaine sur le waterfront de Mahebourg.

Par ailleurs, le gouvernement a désarticulé le mouvement des volontaires en interdisant le placement de boudins artisanaux tout en plaçant lui-même d'autres moyens d'absorption de substances nocives. Le gouvernement utiliserait des boudins blancs qui ne seraient pas aussi efficaces que ceux bourrés de feuilles de canne et de cheveux produits par des volontaires. Du moins, c'est ce qu'affirment des spécialistes.

On croit aussi qu'il y a toujours un risque de pollution par l'huile des moteurs et de la grue du Wakashio.

