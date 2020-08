Egypte: 12,7 milliards de LE débloqués dans le budget de l'exercice financier actuel pour les projets de transformation numérique

Le ministre des Finances Mohamed Maait a déclaré, ce samedi 15 août 2020, que des fonds de 12,7 milliards de LE avaient été débloqués dans le budget de l'exercice financier actuel pour les projets de transformation numérique graduelle en Egypte, et ce conformément aux directives présidentielles visant à renforcer la gouvernance et à bien gérer les ressources de l'Etat, ce qui aide à automatiser les services publics, à faciliter l'accès à ces services à leur valeur réelle et à consolider les fondements de la transparence et de l'égalité des chances entre les citoyens.

M. Maait a ajouté que le gouvernement se lançait avec force dans le domaine de la transformation numérique, puisque les affectations nécessaires ont été assurées pour achever le processus de modernisation de l'infrastructure numérique et du contenu numérique, préparer l'infrastructure technologique et numérique pour le déménagement à la Nouvelle capitale administrative et automatiser les documents gouvernementaux.

Il a indiqué que la direction politique tenait à bâtir les capacités numériques de l'Etat grâce au système unifié de transformation numérique, qui est l'un des piliers de la croissance économique et qui contribue efficacement à bâtir des économies compétitives et diversifiées, et à établir des sociétés modernes qui soutiennent la connaissance et l'innovation et qui attirent les investissements.