Cote d'Ivoire: Visite d'Etat - Le Président Ouattara dans la Marahoué du 23 au 26 septembre

Le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, effectuera une visite d'Etat dans la région de la Marahoué, du mercredi 23 au samedi 26 septembre 2020.

Cette information a été donnée, hier, au cours d'une rencontre entre le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, président du Comité des visites d'Etat dans les régions et les cadres de Bouaflé, Zuénoula et Sinfra. Cette réunion s'est déroulée à l'hôtel du District, au Plateau.

Selon Sidiki Diakité, cette visite d'Etat sera la toute dernière de la série des visites d'Etat entamées par le Chef de l'Etat, en 2012. «Cette dernière étape se situe dans l'ordre de programmation et non dans l'ordre d'importance », a-t-il expliqué. Puis, il a fait savoir qu'il n'a aucun doute quant à la possibilité des fils et cadres de la région de «relever le défi de la mobilisation.

Pour le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, «le Palais présidentiel se déplacera dans la région de la Marahoué, au cours de cette visite ». Par conséquent, ce sera l'occasion «de rendre un vibrant hommage aux braves femmes Gouro du vivrier», a-t-il ajouté.

Présent à cette rencontre, le ministre auprès du Président de la République, en charge des Affaires économiques et Financières, Adama Koné, a souligné que cette visite rime avec «l'arrivée du développement de la région».

Aussi, a-t-il invité les fils et filles de la région à une forte mobilisation, en vue de réserver un accueil chaleureux au Chef de l'Etat.

«C'est un moment historique », a renchéri le Secrétaire d'Etat au Renforcement des capacités, Epiphane Bi Zoro, fils de la région. «Nous attendions cette visite avec beaucoup d'impatience. Car la Marahoué n'a jamais reçu de Chef d'Etat. Le Président Alassane Ouattara qui effectue sa toute dernière visite d'Etat chez nous, nous considère donc comme la prunelle de ses yeux».

A noter que du 9 au 12 septembre, avant l'étape de la région de la Marahoué, le Président de la République effectuera une autre visite d'Etat dans le Moronou.