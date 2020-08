Cote d'Ivoire: Zone industrielle de Bonoua - Les opérateurs économiques invités à investir dans la transformation des produits agricoles

Au cours d'une visite de travail à la zone industrielle de Bonoua, le mercredi 12 août 2020, afin de s'imprégner du fonctionnement des unités de production, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, a encouragé les opérateurs économiques à investir à Bonoua, en vue de saisir les opportunités de transformation des produits agricoles.

La visite du ministre l'a conduit successivement à Africa West Industries (production de savon et d'huile de table), Premier Foods (fabrication de biscuits) et AGROCI (production d'eau minérale et de jus de fruits).

« Cette série de visites nous permet de nous rendre compte, d'une part, de la situation des infrastructures industrielles, d'apprécier les conditions de travail des industriels et, d'autre part, de constater l'effectivité de la transformation de nos produits locaux ici à Bonoua », a-t-il indiqué.

Selon Souleymane Diarrassouba, l'installation entre 2011 et 2020 de plusieurs unités de production à la zone industrielle de Bonoua est le fruit de la mise en œuvre d'une politique industrielle sectorielle bien menée. Mais, également des réformes portant sur l'amélioration du climat des affaires et surtout de la paix et de la stabilité du pays.

Au titre des investissements réalisés, Africa West Industries est à 25 milliards de FCFA, Premier Foods à 5 milliards de FCFA et AGROCI à 23 milliards de FCFA. Pour l'extension et la diversification de leurs activités, les sociétés visitées envisagent sur la période 2021-2023, des investissements additionnels de plus de 25 milliards de FCFA, avec la création de centaines d'emplois supplémentaires.