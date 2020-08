Madagascar: Pandémie - Rio Tinto appuie le CRCO d'Anosy

La compagnie minière opérant à Taolagnaro renforce son engagement dans la lutte contre la propagation du coronavirus pour appuyer le CRCO d'Anosy.

RENFORCER la lutte contre le coronavirus dans la région Anosy. C'est pourquoi deux protocoles ont été signés, la semaine passée, d'une part, entre le Centre régional de commandement opérationnel d'Anosy (CRCO) et Rio Tinto QMM, et, d'autre part, entre la direction régionale de la Santé publique et la même compagnie minière.

Le montant de 527 000 000 ariary attribué à ces deux protocoles est destiné au renforcement des capacités de prise en charge du centre de traitement de Taolagnaro, et à la dotation en équipements de test et de protection individuelle du personnel de santé. Des infrastructures et logistiques indispensables à la prise en charge des malades, dont des ambulances pour la direction régionale de la Santé publique, sont également prévues.

« Depuis le début de la crise, la compagnie Rio Tinto QMM a toujours fait preuve d'un fort engagement pour soutenir le CRCO. Je tiens donc à remercier particulièrement la compagnie qui a prêté main forte à la communauté. Nous souhaitons que cette collaboration continue davantage et nos services de santé dans la région soient améliorés à travers ce partenariat », soutient Jerry Hatrefindrazana, gouverneur de la région Anosy.

Chômage zéro

Actuellement, des cas de coronavirus sont enregistrés parmi les employés du Rio Tinto QMM, et leurs familles. C'est l'une des raisons pour lesquelles la compagnie poursuit ses efforts et accélère les actions menées afin d'enrayer la propagation de la maladie. Et dans un contexte économique difficile au niveau national et international, la compagnie minière tourne à 100%, tout en étant mise à rude épreuve. Toutefois, aucun employé ni contractant n'est contraint de partir en chômage technique au sein de la compagnie.

« Désormais, ensemble nous devons apprendre à vivre avec la présence du coronavirus. Nous maintenons donc notre engagement de contribuer à la mise en œuvre des actions définies par le CRCO pour que la communauté puisse reprendre l'ensemble de ses activités. Ce fonds alloué par Rio Tinto aux régions où sont déployées ses opérations, comme l'Anosy, financera le programme d'investissement communautaire défini dans ce partenariat », explique Ny Fanja Rakotomalala, président directeur général de Rio Tinto QMM.

Jeudi, la région Anosy comptabilisait un total quatre vingt dix huit 98 cas confirmés parmi lesquels quatre vingt douze personnes guéries et un décès.