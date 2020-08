Cote d'Ivoire: Manifestations de l'opposition - Le point du ministère de la sécurité et de la protection civile

COMUNIQUE DU MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

Les manifestations organisées dans certaines villes de notre pays suite à l'appel lancé par des formations politiques de l'opposition, fortement relayé par les réseaux sociaux, ont engendré de nombreux dérapages.

Ainsi, du lundi 10 août 2020 à ce jour, le bilan fait état de dégâts humains et matériels importants.

I. Au plan humain : 05 morts et 104 blessés.

- Au titre des pertes en vies humaines on dénombre 03 morts à Daoukro, 01 mort à Gagnoa et 01 mort à Bonoua.

- Au titre des blessés on enregistre 104 blessés au total dont 10 policiers, 02 gendarmes et 92 civils. Par ailleurs, parmi les blessés le Chef de service du Commissariat de Police de Bonoua, pris à parti par des manifestants, n'a eu son salut que grâce à l'intervention et la protection de Sa Majesté le roi de Bonoua. Les blessés graves ont été pris en charge dans les structures sanitaires adaptées.

II. Au plan matériel,

- On note la destruction de plusieurs bâtiments à usage commercial, administratif et d'habitation ; notamment, le Commissariat de Police de Bonoua et les sièges du PDCI et du RHDP à Daoukro.

- De même, plusieurs véhicules administratifs et de particuliers, ainsi que 05 bus de la SOTRA, ont été incendiés ou vandalisés.

III. Au titre des interpellations

Au cours de ces manifestations, les forces de l'ordre ont interpelé 68 manifestants pour troubles à l'ordre public, incitation à la révolte, violence sur les forces de l'ordre et destruction de biens d'autrui.

Il convient de souligner que grâce à l'action des forces de l'ordre et des différentes médiations entreprises, le calme est revenu sur toute l'étendue du territoire national.

Tout en déplorant ces actes de vandalisme et leurs conséquences dommageables dont on aurait pu faire l'économie, le gouvernement appelle l'ensemble des populations à la retenue, au civisme et à la responsabilité.

Fait à Abidjan, le 14 août 2020

Général VAGONDO DIOMANDE

Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile