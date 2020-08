Egypte: Signature du contrat définitif entre l'OAI et la société Benya Capital

La compagnie Benya Capital, pionnière dans les solutions et les services des communications et des technologies de l'information et dans l'infrastructure technologique, a signé samedi 15 août 2020 le contrat final pour la construction d'une usine de câbles de fibre optique en partenariat avec l'Organisation arabe pour l'industrialisation (OAI).

Cet accord intervient dans le cadre des efforts visant à construire, dans la zone économique du canal de Suez, la plus grande usines de production des câbles de fibre optique en Egypte, en Afrique et dans le monde arabe pour un investissement de plus de 1 milliard de LE.

Cet accord affirme le rôle-clé que joue l'Organisation arabe pour l'industrialisation et Benya Capital pour introduire dans l'économie égyptienne les technologies de production les plus récentes, ce qui contribue à renforcer l'industrie locale et le climat d'investissement.

Le président de l'Organisation arabe pour l'industrialisation, Abdel Meneim Altras, a signalé que cette usine permettait la création de nombreux emplois pour les jeunes, ajoutant que l'organisation vise, avec ce partenariat, à établir une industrie nationale qui répond aux besoins du marché local en matière d'infrastructure technologique développée qui sert les projets de développement et les villes intelligentes, et à exporter vers des marchés arabes et africains.

De son côté, le PDG et président exécutif de la société Benya Capital, Ahmed Meki, a noté que cette coopération était la première du genre en Egypte, qui vise à réaliser la numérisation intelligente des projets numériques géants, ajoutant que la compagnie vise à développer l'infrastructure technologique dans tous les projets de développement.