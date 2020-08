Egypte: L'Etat œuvre pour faciliter les mesures de délivrance des licences

L'Etat cherche à faciliter et à simplifier les mesures de délivrance des licences demandées par les citoyens, et cela pour intégrer l'économie non officielle dans celle officielle afin de relancer l'économie, d'ouvrir de nouveaux domaines de l'investissement et d'augmenter les recettes de l'Etat, a affirmé le ministre du Développement local, Mahmoud Chaarawy, lors de la première réunion du haut comité des magasins généraux, tenue en présence d'un représentant de l'Union générale des chambres de commerce égyptiennes.

La nouvelle loi sur les magasins généraux constitue un grand bond qualitatif et permettra de régir les mesures de délivrance des licences pour les différents magasins, a indiqué M. Chaarawy, ajoutant que la loi permettra aux magasins sans licence de régulariser leur situation.

Le ministre de la Main d'œuvre a dit que la loi avait été envoyée par le ministère à l'Organisation internationale du travail dans le cadre de la coordination et de la coopération entre les deux parties. L'Organisation a loué la loi qui permettra de faciliter les mesures d'obtention des licences et de créer des emplois.

Les horaires de fermeture des magasins et des commerces seront fixés, a souligné M. Chaarawy, précisant que ces horaires aideront les organes de l'Etat à rétablir l'ordre dans la rue et à mettre fin au chaos et aux bouchons dans de nombreuses zones, et permettront de protéger la santé publique et de préserver les installations publiques.