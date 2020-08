Congo-Brazzaville: Indépendance - « Notre jeune Etat a avancé, nonobstant les crises qui se sont dressées sur son chemin », estime Isidore Mvouba

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, qui s'exprimait le 13 août à l'occasion de la clôture de la neuvième session ordinaire de cette institution, a rappelé que « le peuple libre du Congo fêtait, dans la dignité, pour la soixantième fois, la République solidaire, fraternelle et éternelle. »

« Soixante ans après l'indépendance, les fervents patriotes se remémorent encore les actes de bravoure et d'audace de ces grands artisans de la liberté, dont les noms resteront à jamais inscrits dans la mémoire collective. Parmi ces femmes et ces hommes au grand mérite, permettez-moi, en votre nom à tous, de me souvenir de tous les représentants du peuple, toute législature confondue, qui ont joué un rôle important dans la consolidation du parlementarisme et de la paix dans notre pays », a-t-il rendu hommage.

Selon Isidore Mvouba, ces parlementaires n'avaient qu'un seul but : légiférer en vue de l'édification d'une nation congolaise qui soit forte, respectable, prospère et riche de sa diversité. « Notre jeune Etat a avancé, nonobstant les crises politiques, sociales et économiques qui se sont dressées sur son chemin. A chaque fois, il en est sorti victorieux. Le chemin à parcourir ne saurait nous éloigner des grands challenges pour la marche en avant de notre pays, car beaucoup a été fait mais, beaucoup reste à faire pour atteindre les rivages ensoleillés de l'émergence », a poursuivi le président de la chambre basse du Parlement.

Un défi que les Congolaises et les Congolais ont la capacité de relever dans l'unité et la détermination. Invitant les députés à être à l'écoute du président de la République qui vient de se voir confier, pour la troisième fois par ses pairs, la présidence de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale, Isidore Mvouba s'est félicité de ce plébiscite qui servira, d'après lui, d'aiguillon au renforcement de l'intégration sous-régionale.