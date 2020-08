Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - Deux instituts pourvus en matériel de laboratoire

Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, a transmis, le 14 août à Brazzaville, aux Instituts de recherche en sciences exactes et naturelles (IRSEN) et en Sciences de la santé (IRSSA), du matériel en provenance de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) visant à améliorer leurs performances.

Le matériel mis à la disposition de l'IRSEN s'inscrit dans le cadre du projet RAF7015 de l'AIEA pour la coopération technique avec le Congo. Il est constitué d'un vortex de biologie moléculaire, d'une micro centrifugeuse et d'un analyseur de mercure et des métaux lourds. Ce qui servira à mieux cerner les pollutions de l'océan atlantique, des rivières et des cours d'eau du pays. Par ailleurs, le deuxième institut, l'IRSSA, a reçu un scanner à Cryotube avec bacordes facilitant le comptage des échantillons en laboratoire.

Ces deux instituts reçoivent pour la deuxième fois du matériel en provenance de l'Agence internationale de l'énergie atomique du fait que le Congo est à jour sur sa contrepartie financière auprès de cette structure mondiale.

A l'occasion de la remise de ce matériel, les directeurs généraux des nouveaux instituts ont remercié le ministre pour la création de ces écoles en mobilisant les ressources notamment intellectuelles et managériales pour que désormais l'on parle de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation (ANVARI), de l'Institut national de documentation et d'information scientifique et technique (INDIST), de l'Institut géographique national (IGN), de l'Institut national de recherche en sciences de l'ingénieur, innovation et technologique (IRSIIT) et de l'Institut national de recherche en sciences sociales et humaines (INRSSH).

La création de ces instituts, selon eux, vient donner un autre sens à la dynamique de la recherche scientifique. « Nous avons besoin de la recherche pour améliorer les performances et les compétences. C'est tellement indispensable et cela va de soi. Vous avez notre soutien entier », ont-ils fait savoir au ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique.