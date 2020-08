Sénégal: Des kits d'hygiène et ludiques de l'ANPECTP à plus de 11000 enfants de Diourbel

Diourbel — L'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANPECTP) envisage de remettre des kits d'hygiène et ludiques à 11103 enfants de la région de Diourbel dans le cadre du programme intitulé "apprentissage précoce de qualité" et du plan d'urgence Covid-19", a annoncé samedi, sa directrice générale.

"Au total, pour la région de Diourbel, 11 103 enfants vont recevoir des kits d'hygiène et ludiques répartis entre les départements de Diourbel (4756 enfants), de Bambey (3784) et de Mbacké (2563)", a notamment dit Thérèse Faye Diouf.

Mme Diouf s'exprimait au cours de la cérémonie de lancement des opérations de distribution du matériel des espaces d'éveil et des kits d'hygiène et ludiques destinés aux enfants des structures DIPE (développement intégré de la petite enfance).

Ce lot de matériels et d'outils de suivi et de gestion est composé de matelas, de draps, de jouets variés, de balances, de batteries de cuisine, de matériaux et outils de confection de jouets et de produits d'entretien et d'hygiène.

Ils sont acquis grâce au financement du Projet investir dans les premières années pour le développement humain au Sénégal (PIPADHS), financé à hauteur de 42 milliards de francs Cfa.

Il a pour ambition d'améliorer la prestation de certains services qui favorisent le développement de la petite enfance dans les régions de Matam, Kolda, Tambacounda, Fatick, Diourbel et Kaffrine.

La cérémonie de remise de ce matériel entre dans le cadre "de la mise en œuvre des activités de la composante 2 intitulé +apprentissage précoce de qualité+ et du plan d'urgence Covid-19+ mis en place pour soutenir la résilience des populations, plus particulièrement des enfants, dans un contexte de propagation de la pandémie", a fait savoir la directrice générale de l'ANPECTP.

A l'en croire, il va servir à "l'aménagement de ces espaces et créer ainsi les conditions d'une prise en charge de qualité des enfants âgés de moins de trois ans".

Les kits d'hygiène et ludiques viennent compléter la liste du matériel d'éveil, des outils de suivi et de gestion qui seront distribués dans la région de Diourbel, a-t-elle ajouté.

"La région de Diourbel compte 107 structures gérées par l'ANPECTP dont 16 qui sont appelées, dans la première phase, à abriter les espaces d'éveil et de stimulation précoce répartis entre Bambey (7), Mbacké (2) et Diourbel (7)", a expliqué Thérèse Faye Diouf.

Elle estime que la prise en charge des mères et des enfants doit être un combat de tous les acteurs du secteur.

"Le couple +mère-enfant+ doit demeurer une réalité intangible dans nos structures DIPE surtout les cases des tout-petits dont la vocation première est de prendre en charge les enfants depuis la conception jusqu'à l'âge de 6 ans", a souligné Mme Diouf.

Le préfet du département de Diourbel Ibrahima Fall a salué cette initiative dédiée à la petite enfance.