Algérie: BEM/BAC - Instruction pour la prise en charge pédagogique et psychologique des candidats

Alger — Le ministère de l'Education nationale a émis, samedi, une instruction relative à la prise en charge pédagogique et psychologique des élèves candidats aux épreuves du Brevet d'enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat avant et durant les examens.

Cette instruction en direction des enseignants et des conseillers à l'orientation scolaire et professionnelle et dont une copie est parvenue à l'APS, porte sur l'explication des modalités de révision et de préparation pédagogique et l'accompagnement psychologique et vise, également, à accompagner les élèves concernés en les aidant à surmonter les obstacles auxquels ils font face avant et durant les épreuves, mais aussi à réduire la pression affectant leur rendement et réduisant les chances de leur réussite.

La deuxième fiche technique, qui concerne la prise en charge des candidats avant l'examen, vise à renforcer la confiance des élèves en eux-même et les aider à surmonter certaines pressions psychologiques, tout en donnant des orientations concernant les modalités d'aborder les questions des examens (le choix du sujet, la lecture attentive des questions, la mise en place d'un plan pour répondre au questions, le recours aux papiers brouillons, une écriture claire, l'exploitation de tout le temps de l'examen et la révision de la feuille d'examen...).

L'objectif de la tutelle, à travers ces mesures, est de donner des conseils aux parents d'élèves pour préparer les conditions adéquates à leurs enfants, créer un climat favorable, réduire la tension qu'ils subissent et écouter les problèmes des élèves afin de les aider à trouver des solutions.

La troisième fiche technique concerne la méthode de prise en charge psychologique des candidats, lors des épreuves, dont la rencontre semi-dirigée d'orientation (une rencontre rapide et efficace, avec la nécessité de prendre en considération le facteur temps), la détente et la réflexion.

Les épreuves du BEM sont prévues du lundi 7 septembre au mercredi 9 septembre 2020, et celles du baccalauréat du dimanche 13 septembre au jeudi 17 septembre 2020.