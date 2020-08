Algérie: BEM/ BAC - Respecter les mesures préventives durant les cours de révision pour les candidats

Alger — Le ministère de l'Education a souligné, samedi, "la nécessité" de respecter "strictement" les mesures préventives de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus lors de la réouverture des établissements éducatifs, prévue le 19 août en cours, pour donner des cours de soutien aux candidats des examens du Brevet de l'enseignement moyen (BEM) et du baccalauréat.

Dans le cadre de la préparation exceptionnelle des élèves candidats aux épreuves du BEM et du baccalauréat session 2020, il est "nécessaire" d'appliquer les dispositifs du décret exécutif n 20-69 du 21 mars 2020, relatif aux mesures préventives de lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), et des textes qui ont trait à ces mesures, appliquer les mesures définies dans la circulaire-cadre de la rentrée scolaire 2020-2021, relative à la réouverture des établissements éducatifs et apporter le soutien pédagogique et psychologique à cette catégorie d'élèves en les accompagnant dans la révision, a rappelé le ministère dans une instruction adressée aux directeurs des collèges d'enseignement moyen (CEM) et des lycées.

Concernant la réouverture des établissements de l'éducation et d'enseignement, à partir du 19 août en cours, les directeurs des CEM et des lycées, sont tenus de veiller au nettoiement et à la désinfection de toutes les structures de l'établissement en collaboration avec les services des collectivités locales et d'autres instances.

Il s'agit également de l'aménagement des salles dédiées à la révision à même de garantir la mise en œuvre du protocole sanitaire de prévention.

L'accent a été mis, à cette occasion, sur l'impératif de couvrir les matières concernées par les examens du BEM et du baccalauréat.

Le ministère de l'Education nationale a insisté sur l'impératif respect de toutes les mesures figurant dans cette instruction et dans le protocole sanitaire de prévention en les mettant en œuvre avec les parties concernées et ce dans le souci de préserver la santé des élèves et de tous les fonctionnaires du secteur et d'assurer leur sécurité.