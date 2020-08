Afrique: Le Soudan et l'Égypte conviennent de consolider leur coopération dans divers domaines

Khartoum — Les parties soudanaise et égyptienne ont convenu à la fin de leurs entretiens samedi à Khartoum, coprésidés par les Premiers ministres Dr Abdallah Hamdok, et Dr Mustafa Madbouli, de travailler pour la consolidation de la coopération entre les deux pays dans les domaines de la recherche scientifique, de la technologie et de l'innovation et dans d'autres domaines.

Le Soudan et l'Égypte se sont également mis d'accord sur l'échange de bourses d'études au B.A. et les niveaux de troisième cycle, car le Soudan offre (100) bourses dans ses universités, et l'Égypte offre (200) bourses à l'Université Al-Azhar, en plus du démarrage de programmes de qualification technique et d'enseignement technologique.

Dans le domaine de la formation des cadres, les deux parties ont convenu de lancer des programmes de formation spécialisée pour la réadaptation professionnelle et technique des cadres soudanais, financés par l'Agence égyptienne pour le partenariat de développement, en plus de renouveler le mémorandum d'accord signé entre le Secrétariat général du Conseil des ministres soudanais et le Secrétariat général du Cabinet égyptien dans le domaine du développement humain et administratif.