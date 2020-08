Soudan: Madbouli affirme l'engagement de l'Égypte à soutenir le Soudan

Khartoum — Le Premier ministre égyptien, M. Mustafa Madbouli, a exprimé son plaisir de se rendre au Soudan à la tête d'une délégation de haut niveau de ministres et de hauts fonctionnaires égyptiens, évoquant les liens historiques entre les deux peuples frères.

À la fin des entretiens conjoints soudano-égyptiens samedi à Khartoum, Madbouli a exprimé les félicitations du gouvernement et du peuple égyptiens au peuple soudanais à l'occasion de l'anniversaire de la signature du document constitutionnel, qui a ouvert la voie pour la formation du gouvernement de transition et la transition pour le développement et le progrès.

Dr Madbouli a déclaré qu'il transmettait un message du président égyptien, Abdul-Fattah Al-Sissi, aux dirigeants de l'État au Soudan, affirmant que l'Égypte est prête à fournir tous les aspects possibles du soutien aux frères au Soudan dans la période actuelle dans tous les domaines au service des citoyens soudanais, que ce soit dans les domaines de la gestion des impacts des inondations, du secteur de la santé et des secteurs de développement importants tels que le secteur de l'électricité, les ressources en eau, l'irrigation, le commerce et l'industrie.

Le Premier ministre égyptien a déclaré avoir discuté avec son homologue Dr Abdullah Hamdok de la construction d'une nouvelle ère dans la période à venir qui vise à activer tous les projets conjoints entre les deux pays et à les mettre en œuvre sur le terrain pour servir les intérêts de la deux peuples, soulignant la volonté de son pays de soutenir la stabilité et le progrès du Soudan. Il a indiqué qu'il était d'accord avec le Dr Hamdok pour tenir des réunions régulières au niveau des hauts fonctionnaires des deux pays, ajoutant qu'il avait invité le Premier ministre, Dr Abdalla Hamdouk, de se rendre en Égypte le plus tôt possible pour activer ce qui avait été convenu. .