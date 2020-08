Soudan: Pourparlers entre le Soudan et l'Egypte commencent a Khartoum

Khartoum — Les pourparlers officiels ont commencé ce samedi au Conseil des ministre entre les deux parties soudanaise et égyptienne sous la présidence des Premier ministre soudanais et égyptien respectivement, Dr Abdullah Hamdok et Dr Mustafa Madbouli.

Le Premier ministre égyptien est arrivé ce samedi après-midi à Khartoum a la tête d'une délégation de haut niveau comprenant les ministres de l'Energie et de l'Electricité, des Ressources de l'eau et de l'Irrigation, de la Sante et de la Population, du Commerce et de l'Industrie et d'autre hauts officiels du gouvernement égyptien.