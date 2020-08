Angola: Covid-19 - L'hôpital de la campagne de Cabinda prêt à recevoir des patients

Cabinda — Le secrétaire d'État à la Santé pour les affaires hospitalières, Leonardo Inocêncio, a assuré samedi, à Cabinda que l'hôpital de campagne pour les cas de Covid-19 dans cette partie du pays était équipé et prêt à recevoir des patients infectés par l'épidémie.

Leonardo Inocêncio est arrivé à Cabinda ce samedi pour évaluer l'état d'exécution des travaux de montage des équipements d'hospitalisation, de traitement et de soutien administratif et des techniciens de santé de cette unité.

Il a indiqué que, d'un point de vue structurel, l'hôpital de campagne de Cabinda était préparé et prêt, ne manquant que quelques détails liés aux aspects de la portée centrale.

Il a fait savoir que les ventilateurs arriveraient au début de la semaine prochaine, mais que l'unité disposait déjà, dans ses installations, d'autres appareils, tels que des moniteurs, équipements de laboratoire, entre autres.

Quant à l'augmentation des cas positifs à Cabinda, avec un bilan de 18 cas, dont deux sont à Luanda, Leonardo Francisco a déclaré que c'était un problème que les autorités locales sauvegardaient depuis le début du cordon sanitaire dans la commune de Massabi.

Pour cette raison, a-t-il, une zone spécifique pour le traitement des cas de Covid-19 a été créée au niveau de l'hôpital provincial et, selon le décret présidentiel, les patients asymptomatiques peuvent être traités à domicile et les patients symptomatiques avec un traitement plus spécifique dans les unités spécialisées à cet effet, afin de réduire la pression dans les hôpitaux.

Plusieurs techniciens de santé ont été formés pour soigner et traiter les malades atteints de Covid-19, à la fois localement et dans les centres de traitement Covid-19 de la capitale du pays, ils sont donc prêts pour l'hôpital de campagne de Cabinda et assister las patients atteints de Covid-19 dans cette région nord du pays, a garanti le secrétaire d'État.