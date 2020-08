Angola: Inhumation du chanteur angolais Carlos Burty

Luanda — La dépouille mortelle de Carlos Burity, chanteur et compositeur de la musique populaire angolaise, décédé mercredi dernier, des suites d'un arrêt cardiorespiratoire, a été inhumée samedi au Cimetière Santana, à Luanda.

Dans son mot de circonstance, le vice-président de la République, Bornito de Sousa, affirmant avoir appris "avec une profonde douleur et consternation" le décès du chanteur, a présenté ses condoléances à la famille du défunt et à toute la classe musicale angolaise.

Pour sa part, le Ministère de la Culture, Tourisme et Environnement a souligné que Carlos Burity était un "pilier" sur lequel reposait fermement la réputation d'une musique angolaise originale.

L'ensemble de ses œuvres, plus qu'un répertoire digne d'hommage et de référence, est le plus vif témoignage de tout ce que ce musicien laisse pour l'histoire, a ajouté le ministère dans son message de condoléance.

De son côté, l'Union nationale des artistes et compositeurs (UNAC) souligne que le disparu était l'un des grands "exposants" de la musique du rythme Semba de l'actualité.

Carlos Burity laisse une riche et honorable discographie musicale, composée de sept singles, deux Long Play et de six CD.

Ce dernier, intitulé "Malalanza", a été lancé sur le marché en 2010.

D'autres messages, notamment ceux du Gouvernement provincial de Luanda (GPL) et de la famille du disparu, ont également été lus à l'occasion des obsèques.

Ne'à Luanda en 1952, le chanteur, dont le nom officiel était Carlos Fernandes Burity Gaspar, a débuté sa carrière musicale en 1968.

"Ixi Ami" et "Recado" sont deux chansons lancées en 1974 par Carlos Burity et qui, de même que celle intitulée "Ilha de Luanda", récoltèrent un franc succès en Angola.