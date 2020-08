Angola: Lancement du recensement de l'agro-élevage et de la pêche au pays

Sumbe — Le premier recensement de l'agro-élevage et de la pêche (RAPP) a officiellement débuté dimanche sur toute l'étendue du territoire national.

Ce lancement a eu lieu dans la commune de Gangula, province de Cuanza Sul, lors d'une cérémonie présidée par le ministre d'État à la Coordination économique, Manuel Nunes Júnior.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement de ce projet, Manuel Nunes Júnior a souligné l'importance du RAAP dans la modernisation et la systématisation des processus de production, ce qui pourrait rendre les activités agricoles et de pêche dans les zones rurales plus efficaces et rentables.

Le ministre d'État espère qu'avec le RAPP, les institutions pourront élaborer des politiques et des plans de développement agraire et halieutique avec une base technique et scientifique plus solide visant les investissements.

"L'augmentation de la production est un impératif national car c'est un facteur important et stratégique pour le développement de l'Angola, puisque nous prévoyons des résultats significatifs dans le changement de la structure économique actuelle du pays", a-t-il souligné.

Il a informé que l'agriculture familiale est responsable de 70% de la production nationale en ce qui concerne les céréales, les légumineuses, les racines et les tubercules, impliquant environ trois millions de familles dans cette branche.

Il a rappelé que l'Exécutif met en œuvre des plans d'actions dans les domaines du commerce et de l'accélération de l'agriculture familiale pour installer dans le pays un système d'évacuation des produits des zones rurales vers les centres de consommation.

Ces plans, a-t-il détaillé, permettront également de créer plus d'emplois, d'augmenter les revenus des familles et de lutter contre la pauvreté dans le pays.