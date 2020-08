Congo-Kinshasa: Journée de la jeunesse - Simon Mayemba appelle les jeunes à plus de responsabilité

Psychologue de formation, formateur des métiers et chef d'entreprise, Simon Mayemba Vangu est fils d'un chauffeur qui ne savait même pas écrire son nom, comme il aime se présenter. Pour célébrer la journée mondiale de la jeunesse, il appelle les jeunes à se prendre en charge pour un Congo où il fera beau vivre dans quelques décennies.

Simon Mayemba interpelle les jeunes congolais sur leurs responsabilités au pays. Il s'intéresse surtout aux jeunes leaders sans coloration politique prêts à s'engager sans restriction pour la refondation de la RDC. Directeur général de GEI, Simon Mayemba pense à un autre Congo, tourné vers le développement intégral, durable et rapide grâce au concours d'une jeunesse engagé.

En effet, ce formateur aux métiers envisage une série des conférences dans certaines universités et instituts supérieurs pour apprendre aux jeunes à rendre ce rêve une réalité. Il estime que, contrairement aux pays africains sous tutelle de la France comme le Sénégal, la Côte d'ivoire qui avaient déjà des députés au Parlement français, les Congolais n'étaient pas préparés et l'on comptait à peine un universitaire Thomas Kanza et quelques cadres comme Kasa-Vubu, ancien séminariste, Lumumba et autres.

Le développement intégral passe par la modernisation des chefferies, territoires et secteurs, un développement par la base, affirme-t-il. Pour lui, il faut donner à toutes les communautés locales, comme en Chine, tous les moyens pour permettre à chaque citoyen d'avoir accès à tous les services comme les hôpitaux, les bibliothèques, les cercles sportifs, etc. Il souligne : « Lumumba disait que le peuple congolais n'a pas besoin de démocratie, mais il a besoin de paix, de pain, de santé publique, de scolariser ses enfants, du bien- être ». Le libre-penseur estime que le développement durable passe par l'intégration de toutes les contrées de la République démocratique du Congo, par une réorganisation de la collectivité à la base en quelques décennies comme en Chine. Simon Mayemba n'occulte cependant pas les réalités sur le terrain. « Dans quinze ans, nous pouvons fournir des efforts et étonner le monde », optimise-t-il.

Simon Mayemba a exprimé sa tristesse face à une jeunesse désœuvrée abandonné à son triste sort et qui ne sait quoi faire de sa vie : « Je suis triste parce que je regarde sans réaction la déliquescence de cette dynamique, de cette sève qui est gaspillée par les irresponsables. Cessez chers jeunes d'être originaires de telle province, la jeunesse de tel parti et de ceci ou cela. Soyez d'abord vous. Il faut se réunir, se mettre ensemble, réfléchir ensemble à partir de rien. Si vous faites quelque chose en exigeant d'abord l'argent, laissez tomber le projet car c'est la volonté qui compte d'abord ». Et de conclure : « La jeunesse doit se prendre en charge comme l'a dit notre héros Mzee Laurent Désiré Kabila. Plus nous accompagnerons les autres, plus nous serons derrière, plus nous hypothèquerons les chances de nous développer. Si seulement si nous savons que les premières barrages ce sont ces politiciens- là avec leur constitution des partis fédéraux, des vingt-six provinces, des chambres basses, chambres hautes, des partis politiques, des démocraties, c'est-à-dire faire ce que l'on veut, quand on veut, ça n'ira pas. Pour couper court, la jeunesse doit se prendre en charge .»