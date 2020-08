Congo-Kinshasa: Réaction de Nsengi sur le transfert de Muleka au Standard de Liège

Le sélectionneur des Léopards de la RDC a eu des mots encourageants à la suite de l'officialisation du transfert de Jackson Muleka de Mazembe vers le club belge de Standard de Liège.

Le jeune prodige Jackson Muleka (20 ans), formé à l'école de football du président de Mazembe Moise Katumbi, a signé au Standard de Liège pour une durée de quatre ans avec une année de plus en option. L'officialisation de son transfert chez les Rouches a suscité la réaction du sélectionneur des Léopards, Christian Nsengi Biembe. Ce dernier a eu le joueur chez les Espoirs, avant de le convoquer pour la première fois chez les A pour les éliminatoires de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). « Je te souhaite le meilleur pour les années à venir. Bravo au Standard pour cet excellent choix. Merci pour cette bonne nouvelle dans cette période compliquée », a écrit Christian Nsengi sur son compte officiel Facebook par rapport au transfert du joueur qui était sur le point de prendre la direction de Lille en France pour ensuite aller en prêt à Mouscron en Belgique.

Du côté de Mazembe son désormais ancien club, on se réjouit de ce transfert. « Le Tout-Puissant Mazembe se réjouit de cette mutation qui a pu s'opérer, dans l'intérêt des trois parties, grâce à l'étroite collaboration entre les deux clubs et sans l'intervention d'intermédiaires. Cette collaboration avait déjà permis par le passé le transfert des anciens joueurs du TP Mazembe, Christian Luyindama, Merveille Bope et Jonathan Bolingi, avec le succès que l'on connait », réagit le club sur son site web officiel.

Jackson Muleka, rappelle-t-on, a été meilleur buteur de la Ligue des champions d'Afrique avec Mazembe (sept buts avec trois doublés en dix matchs), et co-meilleur buteur du championnat de la Ligue nationale de football -Linafoot- (avec Vinny Bongonga du Daring Club Motema Pembe) avec seize buts. Il va probablement faire partie du groupe du sélectionneur Nsengi Biembe pour la reprise des matchs des éliminatoires de la CAN suspendus depuis mars à cause de la pandémie de covid-19.