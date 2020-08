Algérie: Makboul - Les dirigeants palestiniens déterminés à poursuivre la lutte

Alger — L'Ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Amine Makboul, a affirmé, dimanche, "la détermination des dirigeants palestiniens à poursuivre la lutte contre les manœuvres fomentées contre la question palestinienne jusqu'à la fin de l'occupation israélienne et la libération de la Palestine et de sa capitale El-Qods, étant "un impératif historique".

"Nous sommes convaincus que les manœuvres fomentées contre la question mère (en référence à l'accord de normalisation entre les Emirats arabes unies (EAU) et l'entité sioniste) seront vouées à l'échec à l'instar des autres manœuvres ayant eu lieu durant les dernières décennies", a fait savoir M. Makboul dans une déclaration à la presse à l'issue d'une audience qui lui a été accordée par le SG du parti du Rassemblement nationale Démocratique (RND), Tayeb Zitouni, au siège du parti à Alger.

Suite à l'annonce de "l'accord de paix" entre les EAU et l'entité sioniste, l'ambassadeur palestinien a révélé que les dirigeants palestiniens s'attellent à formuler une demande pour l'organisation d'une réunion du Conseil de la Ligue des Etats Arabes, ajoutant que les dirigeants palestiniens "n'attendent pas la publication d'un communiqué à ce propos".

Il a exprimé, en outre, "sa confiance" quant à la capacité des peuples arabes à faire changer la position de leurs régimes à travers "le rejet de l'injustice de la position arabe notamment vis-à-vis des lieux saints islamiques".

Soulignant que les dirigeants palestiniens devront attendre les résultats de la réunion du Sommet de la Ligue des Etats Arabes, prévue l'année prochaine, afin de faire triompher les causes arabes justes, à leur tête la question palestinienne, M. Makboul a relevé la grande responsabilité qui incombe aux participants afin de revenir aux principes, aux valeurs et aux précédentes décisions arabes visant à faire triompher les causes justes et ce à la lumière d'une situation arabe dégradé, non seulement en Palestine mais aussi en Syrie, au Liban, au Yémen, en Libye et dans les différents autres pays arabes".