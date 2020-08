Algérie: Le RND rejette "dans le fond et dans la forme" l'accord de normalisation entre les Emirats et l'entité sioniste

Alger — Le Rassemblement national démocratique (RND) a exprimé dimanche son rejet "dans le fond et dans la forme" de "l'accord de paix" entre les Emirats arabes unis (EAU) et l'occupation sioniste, réitérant sa ferme position en faveur de la cause palestinienne, jusqu'au recouvrement par l'Etat palestinien de son indépendance, avec El-Qods comme capitale.

Lors d'une audience accordée à l'ambassadeur de l'Etat de Palestine, Amine Makboul, au siège du parti à Alger, le Secrétaire général du RND, Tayeb Zitouni a précisé que cet entretien avait pour but de renouveler le pacte et de réitérer la position du parti et à travers lui, de son bureau national, l'ensemble de ses militants et ses institutions élues qui se rallient comme "un seul homme afin de riposter à toute initiative irréfléchie visant à briser notre unité et soutien en faveur de la question palestinienne".

Au terme de cette rencontre, M. Zitouni a remis à l'ambassadeur palestinien un message aux frères Palestiniens dans les territoires occupés, dans lequel il a exprimé le soutien et réitéré la position du bureau national et de ses institutions (parlementaires et conseils élus) refusant toute atteinte à la cause palestinienne.

Pour sa part, l'ambassadeur de l'Etat de Palestine, Amine Makboul a salué la position inébranlable et honorable du peuple algérien et de ses dirigeants dans toutes les épreuves qu'a traversées la Palestinien, soulignant la relation profonde unissant le peuple algérien et la cause palestinienne.