Sahara Occidental: Taleb Omar salue les positions honorables de l'Algérie sur la question sahraouie

Alger — L'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à Alger, Abdelkader Taleb Omar a salué dimanche la position de principe de la classe politique en Algérie en soutien à la cause sahraouie, conformément aux exigences "du devoir de voisinage et de fraternité" et des chartes onusiennes.

Lors d'une audience que lui a accordée le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, au siège de son parti, le diplomate sahraoui a remercié "le mouvement et la classe politique en Algérie pour le consensus national et la position de soutien inébranlable au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination", soulignant que "ses rencontres avec les différents partis algériens s'inscrivent dans le cadre du raffermissement des contacts afin de les informer des derniers développements de la situation dans les territoires sahraouis occupés".

Il a également salué "les positions honorables de l'Algérie en faveur de la cause sahraouie, par "le devoir de voisinage et de fraternité" et conformément aux chartes onusiennes concernant les droits des réfugiés".

De son côté, le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina a mis en avant "le soutien absolu du mouvement aux Sahraouis dans leur lutte contre l'occupation marocaine", ajoutant que la position de son parti fait partie de celle de l'Algérie, peuple et gouvernement".

Mercredi dernier, le secrétaire général du RND, Tayeb Zitouni a reçu au siège du parti l'ambassadeur de la RASD en Algérie, lui réitérant les positions de soutien et de solidarité de l'Algérie avec la cause juste du peuple sahraoui", soulignant que "ce soutien est une doctrine et un principe immuable consacré et inspiré des valeurs du 1er Novembre, découlant de la politique étrangère de l'Algérie qui refuse toute colonisation".

Il a en outre mis en avant "le droit des peuples à l'autodétermination, à la décolonisation et au règlement pacifique des conflits".