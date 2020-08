Ile Maurice: Willow-River Tonkin - Moi, expert? Pas du tout!

Willow-River Tonkin est l'un des visages familiers ayant mis la main à la pâte dans le Sud-Est depuis que le Wakashio a commencé à déverser de l'huile. Mais c'est la conférence de presse du Premier ministre, mercredi soir, qui a propulsé le kite surfeur professionnel de 21 ans davantage sur le devant de la scène. L'habitant de Tamarin s'est confié à l'express, hier, vendredi.

C'est une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le dimanche 9 août, qui a tout déclenché. Le jeune homme y explique comment la mangrove mauricienne est affectée par les hydrocarbures à Rivière-des-Créoles. Des images fortes qui ont attiré l'œil de la BBC, puisque ses journalistes ont d'emblée pris contact avec lui.

Mais l'intervention de Willow-River Tonkin sur le diffuseur public britannique semble ne pas avoir été au goût de Pravind Jugnauth. D'autant plus qu'un autre kite surfeur, Jérôme Bonieux, omniprésent pour le nettoyage de nos lagons, a été critique envers le laxisme démontré par les autorités avant le début du déversement. C'est de façon condescendante que le Premier ministre a commenté leurs témoignages, qu'il a pris la peine d'écouter : «Kitesurfeur inn vinn expert silvouplé.»

Les Mauriciens se sont vite ralliés aux côtés de Willow-River Tonkin après la boutade du chef du gouvernement d'autant plus qu'à aucun moment durant son intervention sur la BBC, le jeune ne s'est fait passer pour un expert. Il y a surtout raconté son expérience sur le terrain et il a partagé ses inquiétudes sur l'avenir des pêcheurs de la région du Sud-Est et qui sont déjà affectés par la pandémie du Covid-19. Mais Willow-River Tonkin dit ne pas vouloir entrer en conflit avec les autorités. Même si les journalistes de la BBC l'ont à nouveau contacté après les propos de Pravind Jugnauth, il n'a pas souhaité envenimer la situation.

«Nous ne sommes pas des experts ni nous prétendons en être. Tous les volontaires ont un point commun, c'est de remédier à ce désastre. Nous ne sommes pas contre les autorités mais nous voulons travailler avec elles pour trouver des solutions efficaces au plus vite.» Willow-River Tonkin ne prend pas les propos du Premier ministre à cœur et il croit fermement qu'il n'était pas le seul kite surfeur ciblé. «J'étais vraiment triste de voir les mangroves touchées à ce point. Cela m'a vraiment affecté. Je ne pouvais pas aller surfer normalement alors que cette côte est en détresse. Je veux aider. Nous voulons tous aider. Et je suis confiant que nous allons pouvoir y arriver.»

Jérôme Bonieux a aussi déclaré sur sa page Facebook qu'il n'avait pas le temps de s'inquiéter de ce que pense Pravind Jugnauth car il est «occupé à nettoyer». Mais s'il a bien un conseil qu'il tient à faire passer à d'autres volontaires, c'est de bien se protéger. «Portez vos gants, vos masques et autres ensembles protecteurs. Je ne veux pas que des personnes tombent malades comme moi. Croyez-moi, cette huile est vraiment toxique.»