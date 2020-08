Soudan: Le Premier ministre égyptien conclut sa visite au Soudan

Khartoum — Le Premier Ministre de la République arabe d'Égypte, Dr Mostafa Madbouly a conclu samedi soir sa visite officielle dans le pays.

Le Dr Mustafa Madbouly et la haute délégation qui l'accompagnait ont eu des entretiens officiels avec le Dr Abdallah Hamdouk, Premier Ministre, qui ont traité d'un certain nombre de dossiers et de questions pertinentes d'intérêt commun, la délégation qui l'accompagnait a tenu un certain nombre de réunions, chacune avec ses homologues du côté soudanais.

Lors d'une déclaration commune avant le départ de la délégation égyptienne a indiqué que la visite s'inscrit dans le cadre d'une communication fraternelle et d'une consultation continue entre les gouvernements de la République du Soudan et de la République arabe d'Égypte, sur la base des liens éternels et des intérêts communs des deux pays frères.

Une session élargie de pourparlers bilatéraux officiels dirigée par le Dr. Abdullah Hamdok et d. Mostafa Madbouly a débattu des cadres et des propositions de coopération entre les deux pays frères dans la phase suivante.