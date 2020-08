Ile Maurice: Naufrage du «Wakashio» - Des internautes tentent d'entrer en contact avec la journaliste de la BBC

Jeudi soir, un appel a été lancé sur la page Facebook Starter Pack Moris. Les internautes ont été invités à entrer en contact avec la journaliste et présentatrice de la chaîne d'information britannique BBC News Samantha Simmonds, à la suite de l'interview en direct qu'elle a menée mercredi avec le Premier ministre sur l'échouement du vraquier Wakashio.

«Dear community, as you may be aware, our honourable Prime Minister Pravind Kumar Jugnauth was interviewed by the BBC yesterday morning. However, the interview was cut short due to a connectivity issue. To address this issue, we have managed to retrieve the journalist's contact details, Samantha Simmonds», peut-on lire à travers un post. L'idée est en effet de contacter la journaliste via les plateformes telles que Facebook, Twitter et LinkedIn afin de lui faire parvenir des informations au sujet du boycott de l'express et de Top FM à la conférence de presse, de la plainte déposée par l'activiste Bruneau Laurette pour négligence à la sécurité nationale, mais aussi du «BBC, so what ?». Propos lancé par le Premier ministre quelques heures après son intervention sur la chaîne britannique, suivant la question d'un journaliste voulant savoir s'il a l'intention, comme lui a demandé la présentatrice, de s'excuser auprès de la population. Ce message destiné à Samantha Simmonds est accompagné de plusieurs liens, conduisant à des articles de presse et vidéos afin d'appuyer les faits.

«La motivation première est d'attirer l'attention des médias internationaux sur les dérives totalitaires du gouvernement en cette période de crise. À Maurice, on est tous au courant de la situation. Mais il faut que les événements qui se passent depuis ces dernières semaines soient relayés à l'international», relate l'un des administrateurs de la page.

Grace Dimba et Gaby Rajcoomar ont répondu positivement à l'appel de Starter Pack Moris. Grace Dimba qui a envoyé un message à la journaliste sur Facebook relate qu'elle est convaincue que la chaîne britannique pourrait aider à prouver au peuple mauricien et d'ailleurs l'incompétence du gouvernement actuel. Gaby Rajcoomar, quant à lui, souligne qu'il faut faire preuve de transparence sur le boycott des médias indépendants de l'île.

À vendredi après-midi, aucun internaute n'a reçu une réponse de la présentatrice.