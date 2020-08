Cote d'Ivoire: Un groupe de plaidoyer appelle les acteurs politiques au dialogue

Suite aux violences enregistrées ces derniers jours en Côte d'Ivoire, le groupe de plaidoyer du Programme de transition et inclusion politiques (Pti) a fait un point presse ce samedi 15 août 2020, à Abidjan-Cocody.

Dans une déclaration lue par Ange-Brou, porte-parole de ce groupe de travail, il a indiqué que les Organisations de la société civile sont fortement préoccupées par la situation qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire et craignent une détérioration de la situation les jours à venir vu les positions qui se radicalisent.

C'est à juste titre qu'il a invité l'ensemble des acteurs politiques à privilégier l'intérêt national en recourant au dialogue et au consensus.

Le Pti annonce l'ouverture très prochaine de discussions avec les différents partis politiques et les autorités en vue d'apaiser le climat socio-politique et engager chacun des acteurs à créer les conditions d'une élection apaisée inclusive, transparente et démocratique.

Rappelons que dans une déclaration en date du 29 juillet 2020, le groupe de plaidoyer Pti a encouragé l'Etat de Côte d'Ivoire à favoriser le consensus politique pour une élection inclusive, transparente et apaisée.

Aussi, dans sa déclaration du 5 août 2020, le groupe de plaidoyer du Programme de transition et inclusion politiques a appelé les partis et groupements politiques, candidates et candidats potentiels déclarés aux élections en Côte d'Ivoire au respect scrupuleux et à la promotion du code de bonne conduite dont ils sont co-signataires.