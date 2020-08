Cote d'Ivoire: Lutte contre les incendies - Les sapeurs-pompiers reçoivent du nouveau matériel

Avec l'appui du Haut Commandement des FACI, le GSPM vient de renforcer les capacités de lutte contre l'incendie des compagnies d'Abidjan.

Ainsi 03 Fourgons pompes tonne MAN d'une capacité de 6000 litres d'eau et 500 litres d'émulseur ont été acquis et attribués à chacune des trois compagnies d'Abidjan.

De même, dans le but d'éviter les ruptures en eau lors des incendies, 02 Fourgons MOusse Grande Puissance (FMOGP), de 10.000 litres d'eau et 1000 litres d'émulseur viennent renforcer les compagnies de Marcory Zone 4 et Indenié.

Ces engins outres les équipements classiques (lances LDV, tuyaux, divisions, retenues, etc ...) sont tous dotés de Lance Canon de 1000 litres/minute à 15 bars capable de traiter les incendies de baraques et les incendies de citernes et dépôts d'hydrocarbures à une distance de plus de 50m avec une efficacité redoutable.

Les personnels des compagnies bénéficiaires ont subi des formations sur ces engins de dernières générations.

Ces engins sont depuis 24 h opérationnels à Abidjan.

Le renforcement des capacités des compagnies de l'intérieur est en téléchargement.