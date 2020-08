Congo-Brazzaville: Littérature - Rencontre en honneur d'Omer Massoumou doyen de la FLASH

La librairie Les Manguiers des Dépeches de Brazzaville a servi le 14 août dernier de cadre d'échange entre le nouveau doyen de la Faculté des lettres, des arts et des sciences humaines (FLASH) de l'Université Marien-Ngouabi le Pr Omer Massoumou et l'Association culturelle Elongo (ACE).

Nommé par décret du Premier ministre, Omer Massoumou succède au Pr Dieudonné Tsokini. « Essayons de faire que cette faculté que nous aimons tous puisse émerger, qu'elle soit la meilleure faculté sinon le meilleur établissement de l'Université Marien-Ngouabi. Parce que la véritable réjouissance sera placée à partir du moment où on sera à mesure de faire un bilan », a-t-il déclaré.

« Je crois que si j'étais seul, l'échec serait garanti mais, votre action me rassure, me permet de croire qu'on y réussira. Cela me permet d'être optimiste. Je suis conscient du poids de la responsabilité, elle est ouverte ; j'espère la partager avec vous aussi bien du début qu'à la fin », a-t-il ajouté s'adressant aux membres de l'ACE dont il fait partie.

Le Pr Massoumou a, en outre, évoqué son attachement à l'ACE car, dit-il, un littéraire qui ne lit plus cesse d'être littéraire. L'ACE œuvre pour la promotion du livre, de la lecture publique et des écrivains à travers des ateliers, des rencontres littéraires, des clubs de lecture et des concours littéraires.

Pour sa part, le président de l'ACE, Jean Blaise Bilombo Samba, a signifié que « 45 ans après le ministre écrivain Jean Baptiste Tati Loutard, un poète est de nouveau doyen de la FLASH de l'Université Marien-Ngouabi. Cela est formidable et motivant et cela exige de penser ensemble la République. C'est-à-dire en commençant par l'éducation avant toute chose».

Il estime que la FLASH doit former des citoyens qui pensent l'intérêt général, regardent au-delà de leur nombril et de leurs intérêts personnels.

Des poèmes ont été déclamés en honneur du nouveau doyen de la FLASH par le comédien congolais Stan Matingou. Notons que Omer Massoumou a été installé dans ses fonctions le 6 août 2020.