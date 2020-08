Congo-Brazzaville: Le mois d'août 1960 dans le rétro

Le King ennemi N°1, Fidel qui énerve Eisenhower, Laurent qui nait avec un petit vélo dans la tête, des chiens, des souris et des rats dans une fusée, Mélina qui fait un carton, six pays d'Afrique indépendants, retour sur le mois d'août 1960 qui a changé l'histoire de la République du Congo. Sans oublier Marie, montée au ciel.

Ce mois d'août va mal commencer pour le célèbre chanteur américain Elvis Presley qui, le 1er de ce mois, est désigné comme l'ennemi public N°1 par un journal est-allemand en raison de sa gestuelle provocante. Cela n'empêchera pas celui que l'on surnomme « Le King » de devenir l'une des icônes du rock & roll du XXème siècle ! Deux jours plus tard, le Niger fête son indépendance, le 5 août ce sera au tour de la Haute-Volta de voler de ses propres ailes.

La Haute-Volta deviendra en 1989 le Burkina Faso, « Pays des hommes intègres » sous la présidence du révolutionnaire Thomas Sankara. Alors que Fidel Castro, au pouvoir depuis une seule année, s'est approprié les investissements américains à Cuba conduisant le président des Etats-Unis Eisenhower à décréter, le dimanche 7 août, un embargo total contre Cuba, la Côte d'Ivoire fête quant à elle, en ce même dimanche, son indépendance, imitée par le Tchad 4 jours plus tard. Le jour suivant nait, à Paris, un certain Laurent Fignon appelé à être double vainqueur du Tour de France cycliste en 83 et 84, remportant le Tour d'Italie en 89 pour finir, cette année là, à la 1ère place du classement mondial FICP. Au lendemain de la naissance du petit Laurent et à des milliers de kilomètres de là, ça roule aussi pour la République de Centrafrique qui décroche son indépendance.

Et puis nous y voilà : inutile d'insister dans ces lignes sur ce fameux 15 août 1960, date ancrée en chaque Congolais, date où chacun connaît l'histoire par cœur et sur le bout de ses doigts. Ce début de cette seconde quinzaine d'août sera marqué également par l'indépendance de Chypre octroyée par la Grande-Bretagne après 88 années d'occupation coloniale. Deux chiens, quarante souris, deux rats et de nombreuses plantes, voilà l'étrange équipage qui s'embarque dans la fusée « Spoutnik » le 19 août ! Un petit tour dans l'espace et ouf de soulagement, tout ce joli monde reviendra sur terre sain et sauf le jour suivant. A cette même date, le Sénégal quitte la Fédération du Mali et devient donc le sixième pays africain à déclarer son indépendance durant ce mois historique. En France, le tube de l'été « Les enfants du Pirée » est signé par la chanteuse, actrice et femme politique grecque Mélina Mercouri qui obtiendra l'année suivante l'oscar de la meilleure chanson originale. A Rome, le 25 août, s'ouvre les 17es Jeux Olympiques.

Pour finir, retenez que le 15 août est également une fête religieuse. Il s'agit de l'Assomption de Marie, c'est-à-dire sa montée au ciel : corps et âme. Vierge de tout pêché, le corps de Marie ne pouvait connaître la dégradation dans la mort.