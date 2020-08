Cote d'Ivoire: Maitrise des impacts environnementaux - Vers la mise en œuvre de données statistiques fiables

Dans le cadre de l'identification et de la validation des indicateurs relatifs à l'environnement urbain en Côte d'Ivoire, s'est tenu, le 12 Aout dernier, à la Chambre de commerce et d'industrie, un atelier devant plancher sur ces éléments clés de la protection de l'environnement.

Cet atelier organisé par le ministère de l'environnement et du développement durable, via l'Agence nationale de l'environnement (ANDE), vise à donner une réponse aux problèmes environnementaux que connaissent nos villes depuis plusieurs années et qui amènent à prendre des mesures de plus en plus volontaristes dans l'optique d'élever la qualité de l'environnement.

« Les enjeux et les solutions à mettre en œuvre pourront contribuer à améliorer le quotidien des populations, réduire les pressions que subissent les ressources naturelles et apporter des réponses qui vont avec » a dit, au nom du ministre de l'Environnement et du développement durable, Kouadio Parfait, son directeur de cabinet adjoint.

Selon lui, « la recherche d'indicateurs environnementaux de qualité pourrait concourir à une bonne stratégie d'analyse des phénomènes qui affectent nos villes et permettrait d'accroitre la pertinence et la cohésion des décisions prises à tous les niveaux en matière d'environnement ».

Pour Kouadio Parfait, « la participation active et l'implication de différentes structures techniques conviées à cet atelier permettra d'identifier, de mettre à disposition des informations nécessaires, fiables et compréhensibles afin de changer, d'une part, les mentalités et d'autre part, de prendre des décisions optimales à l'état de l'environnement en Côte d'Ivoire ».

Cette volonté est partagée par la Directrice de l'ANDE, Madeleine Acko Sopie, qui indique qu'« une bonne stratégie de gestion et de protection de l'environnement passe nécessairement par l'accès à des statistiques régulièrement mises à jour et fiables. L'ANDE compte s'inscrire dans cette perspective.

Elle entend ainsi développer un réseau de banque de données pour aider à la maîtrise des impacts environnementaux ».

Parce que, soutient-elle, « l'objectif est de mettre en œuvre une plateforme dont la qualité des données collectées et de l'information diffusée ne pourra souffrir aucun doute ».

Tout ceci se fera via une plateforme dénommée Système d'information environnemental (SIE). L'accroissement continu des problèmes environnementaux en milieu urbain et la gravité de leur conséquence sur l'homme requièrent de disposer de ce système d'information qui devient un outil de gestion….