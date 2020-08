Madagascar: Traitement - La pandémie du coronavirus sur le déclin

Une victoire sur le coronavirus en vue ? Hier, cent quatre-vingt-douze guéris dans six régions sont annoncés et la veille, deux cent vingt-et-un malades rétablis sont signalés.

Jusqu'à hier, mille deux cent-trente-trois porteurs de covid-19 suivent encore du traitement dont la plupart à domicile tandis que les hôpitaux dans cinq villes que sont Antananarivo, Antsirabe, Toliara, Mahajanga, Fianarantsoa, hébergent quatre-vingt-treize malades en état grave. Parmi les deux centres de traitement spécialisés déjà opérationnels et les trois prévus être en fonction depuis le mois dernier, celui de Mahamasina s'occupe de la prise en charge de neuf malades en état grave.

Dans l'ensemble de neuf régions où les nouveaux cas positifs se multiplient, cent-trois sont révélés hier. Samedi, quatre-vingt-et-un nouveaux contaminés ont été répertoriés. La région Analamanga connaît une chute relative du nombre de cas positifs supplémentaires. Quarante-deux cas positifs sont découverts dans cette région samedi, et le lendemain, soixante-neuf autres. La Professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana , porte-parole du centre de commandement opérationnel de la lutte contre la covid-19 , parle « d'un taux de positivité en régression continue ». Hier, les cent trois cas positifs déclarés sont détectés à partir de huit cent vingt-neuf prélèvements analysés.

Le système de médicalisation du traitement de covid-19 s'affaiblit. Les gens sans état grave suivent les soins à domicile. L'annonce faite en juillet de l'essai clinique sur une combinaison « artésunate et vitamine C » ne s'est pas suivie de la publication des résultats. Cet essai qui devait se faire avec un résultat prévu en l'espace de quinze jours selon les responsables, ne fait plus l'actualité au centre médical spécial d'Andohatapenaka .

Ce centre a été aménagé pour inciter les personnes symptomatiques à consentir à l'essai clinique de la combinaison « artésunate et vitamine C ». De moins en moins de personnes s'y rendent actuellement étant donné que le taux de guérison monte en flèche. Avec le nombre croissant de guéris à domicile qui sont épargnés de traitement médicamenteux intensif, l'avenir des autres médicaments en voie de conception es t remis en question. « Beaucoup de personnes se disent guéris au bout de dix jours et deviennent sûres d'elles spontanément depuis que les autorités ont évoqué ce rétablissement possible en dix jours pour les asymptomatiques positifs à la covid-19 », affirme un médecin.

En dépit de la multiplication explosive des cas de guérison rapportés, le coronavirus a fait soixante-quatre morts depuis le début de ce mois, quatre-vingt-six pendant le mois de juillet.