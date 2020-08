Madagascar: Relance post-covid - Alternatives managériales pour les entreprises

Dans l'impasse face à la pandémie, de nombreuses sociétés baissent les bras. Des solutions de gestion de crise se présentent.

Au point mort. Fautes d'activités et à cause du confinement, la plupart des entreprises ferment boutique dès lors qu'elles peinent à s'adapter à la nouvelle situation mondiale. Dans ce contexte, il s'agit, pour les dirigeants de société d'adopter des méthodes de gestion appropriées.

« Cette crise sanitaire Covid a mis en difficulté plusieurs organismes et entreprises. Et beaucoup de pratiques d'organisation qui ont été efficaces avant la crise ne le seront peut être plus après la crise et le défi pour ces organisations et entreprises sera d'être les plus agiles possible afin d'anticiper la relance au mieux et d'être préparées avec les bons outils et la bonne approche. Cela peut notamment se faire en optimisant dès maintenant ce temps qui tourne au ralenti en investissant dans la formation et l'accompagnement des équipes. Raison pour laquelle, nous organisons, lundi (ndlr: aujourd' hui) une formation, en ligne, en introduction au Lean Management, pour les entreprises désireuses de renforcer leurs résiliences en ces temps de crise sanitaire » annonce Karine Rajaona Razafindrakoto, directrice des opérations Ocean Indien de l'ACPE.

L'enseigne qui se spécialise dans le coaching en entreprise pour développer l'efficacité des équipes prône ainsi cette méthodologie pour faire avancer les entreprises.Le Lean management est une approche managériale développée il y a plusieurs années au Japon et qui prend peu à peu de l'ampleur à Madagascar. Basée sur une philosophie alliant bienveillance managériale, anti gaspillage et recherche de l'amélioration continue, le Lean management est une des solutions proposées par ACPE aux organisations et entreprises soucieuses d'affronter l'après Covid.

Témoignage

Cette démarche est déjà adoptée par bon nombre d'entreprises pour ne citer qu' Ambatovy, QMM, la STAR ou Bushproof. Cette technique de gestion permet aux équipes de participer de manière active et impliquée, grâce à des méthodes et outils, à la résolution des douleurs de l'entreprise. « L'objectif majeur étant de ne pas traiter les conséquences mais les causes » explique un responsable d'ACPE. A travers cette démarche, la chasse aux gaspillages de coût, d'énergie, de temps reste une priorité. Ainsi, l'amélioration continue des processus permet de rendre l'organisation plus agile, plus réactive et plus efficace de manière opérationnelle.

Le lean management allie plusieurs modules et outils alliant 5S, une méthodologie japonaise visant à l'amélioration continue des tâches effectuées dans les entreprises jusqu'à la méthode Kaizen qui consiste à améliorer la productivité d'une entreprise en apportant chaque jour de petits changements. .

« Le défi était de déployer rapidement l'approche Lean en tenant compte de l'importance du capital humain tout en créant de la valeur pour l'ensemble du Groupe Star. ACPE inc. a certifié seize Green Belts avec son programme de certification orienté vers l'action trente-huit projets réalisés, dix-neuf chantiers 5S et soixante-dix-huit résolutions de problème. » témoignent les responsables de la société.