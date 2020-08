Madagascar: Diana - Vers la promotion de production communautaire et durable

Le projet environnemental Kobaby a lancé un appel à propositions de projets pour soutenir les filières de production durable et l'écotourisme.

A travers sa deuxième composante, « valorisation et pérennisation des aires protégées », le projet environnemental Kobaby a lancé un appel à propositions de projets afin d'appuyer les filières de production durable et la filière écotourisme à base communautaire, au bénéfice des gestionnaires de neuf aires protégées et des habitants de vingt-huit communes prioritaires de quatre districts de la région Diana.

La première réunion d'informations sur cet appel à propositions de projets s'est tenue à l'hôtel Diana - Ambilobe, la fin de semaine dernière, pour les districts d'Ambilobe et Ambanja. L'Unité de Gestion du Projet et des représentants du comité en charge de la sélection des offres a animé cette rencontre.

Malgré la situation d'urgence sanitaire, une quarantaine de participants issus des associations, ONG, communes, programmes, ont répondu présent à cette réunion. Elle a aussi vu la présence des représentants des parlementaires et gestionnaires d'aires protégées.

Sélection

Ainsi, une enveloppe de 1 000 000 d'euros, octroyée par l'Agence Française de Développement, vise à renforcer cinq filières à savoir le riz parfumé, le miel, le fruits, la pêche durable et les initiatives d'écotourisme à base communautaire. La subvention pourrait financer les matériels, les formations et la labellisation.

La sélection des offres se fera en deux étapes. La première étape pour la présélection a commencé depuis le lancement et durera six semaines. Tandis que la deuxième prendra dix semaines pour déterminer les sélectionnés. Les principaux critères de sélection des futurs agrégateurs de filières sont les personnes morales, sans but lucratif, ayant une compétence avérée dans le domaine du développement de filières et leur mise à l'échelle. Les demandeurs, démontrant la continuité des activités post-projet, devraient disposer d'un accord contractuel avec les communes concernées, tout en s'engageant pour un apport numéraire et en nature, etc. La durée de mise en œuvre des projets proposés ne doit pas dépasser vingt quatre mois.

Les bénéficiaires finaux seront divulgués d'ici décembre. Et la date prévisionnelle de démarrage des activités sera en février 2021.

Tous les participants ont loué le caractère novateur de cet outil financier qu'est la facilité d'intervention et l'opportunité donnée aux acteurs locaux de pouvoir bénéficier de ressources financières dédiés à des activités de développement qui s'inscrivent dans la durée.

Dans ses conclusions, le Coordonnateur National du projet, Hanta Rabetaliana, a souligné que les projets ainsi sélectionnés s'intègreront dans une logique de partenariat entre collectivités, gestionnaires d'aires protégées et secteur privé en faveur d'un développement territorial durable et inclusif.

Si certains des participants ont manifesté leur volonté à relever le défi, d'autres considèrent que les critères de sélection mettent la barre très haut. La prochaine réunion se tiendra la semaine prochaine.