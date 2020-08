Congo-Brazzaville: Covid-19 - Et les saoûls dans les débits de boissons !

Les tenanciers des débits de boissons ont toujours souhaité avoir par jour un nombre croissant de clients. Mais les clients ayant atteint l'état d'ivresse avancé respecteraient-ils les mesures barrières contre la pandémie de covid-19 ? En tout cas pas du tout.

Il y a là la responsabilité des tenanciers des débits de boissons qui est soulevée, car il est tout de même surprenant que certains gestionnaires des débits de boissons continuent de vendre de la bière à une personne qui est déjà ivre. L'état d'ivresse poussé peut créer des agissements invraisemblables chez un client. On le sait bien, des agissements d'une personne ivre appellent toujours un comportement déplacé. Mais il est vrai que, dans le cas échéant, ce qui nous intéresse, c'est l'observance des gestes barrières, vu la non-stabilisation des cas de contamination.

Et on le voit dans de nombreux débits de boissons, les personnes ivres deviennent en quelques secondes opiniâtres et difficiles à persuader. Et même celles qui sont autour d'elles ne respectent pas aussi les mesures barrières. Elles discutent, se frottent, se tiennent les unes des autrs sans protection aucune, car la boisson a déjà dicté sa loi. A cet instant-là, tout est permis, même la grossièreté. Encore que tout cela se passe sous l'œil indifférent des tenanciers des débits de boissons qui ne cherchent que leur profit.

Récemment, dans le deuxième arrondissement de l'une de nos grandes agglomérations, une bagarre s'est déclenchée au milieu d'un groupe qui prenait de la bière dans une cave. Raison évoquée : deux camarades parmi eux étaient dans un état d'ivresse avancé. Et ne pouvant plus se supporter à cause de la moquerie, les deux amis se sont livrés à une bagarre. Alors en ce moment-là, les clients ont-ils respecté les mesures barrières ? Non, car là où il y a de la boisson à gogo, il y a toujours des écarts de comportement et des gestes conscients deviennent rares.

Ceci étant, la responsabilité des tenanciers des débits de boissons face à leurs clients ivres est établie dans la lutte contre la pandémie. Un client ivre ne peut plus respecter les mesures barrières et par lui ses camarades aussi. C'est par là que le virus peut facilement se transmettre.

A dire vrai, dans l'état d'ivresse, il n'y a ni distanciation physique, ni port obligatoire et conforme du masque, ni saluts sans contacts physiques, ni tousser dans le mouchoir et le jeter dans la poubelle, ni éternuer dans le creux du coude. Il y a plutôt de les embrassades à répétition car tout est permis comme avant l'avènement de la pandémie. Evitons donc dans les débits de boissons des clients saoûls.