Egypte: Le PM ordonne d'accélérer le projet de développement dans le nord et le centre du Sinaï

Le PM ordonne d'accélérer le projet de développement dans le nord et le centre du Sinaï

Le Premier ministre, Moustafa Madbouly a ordonné d'accélérer le projet de développement dans le nord et le centre du Sinaï et de coordonner en ce sens avec le ministère de l'Electricité afin de fournir l'énergie nécessaire aux projets d'agriculture, de logement et de développement qui y seront mis en place.

Le Chef du gouvernement a suivi, lors d'une réunion dimanche, les efforts des différents organes de l'Etat chargés d'exécuter le plan global de développement du Sinaï, en fonction des directives présidentielles, qui inclut entre autres la construction de nouvelles communautés urbaines intégrées et l'amélioration du niveau des services qui y sont dispensés, notamment concernant les infrastructures, ce qui contribuera également à offrir des emplois aux habitants de la péninsule.

Le PM a fait le point sur la station de traitement des eaux du canal de drainage de Bahr El-Baqar, d'une capacité de 5,6 millions de m3/jour et a passé en revue les zones proposées pour le développement agricole au nord et au centre du Sinaï et à l'est d'Al-Oaynate, les propriétés et la nature de leur sol en vue d'optimiser l'usage des eaux produites par ladite station dans la plantation des régions précitées.

Source: Mena