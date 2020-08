Cote d'Ivoire: Semaine nationale de la Jeunesse - 200 instruits sur la gouvernance associative

La « gouvernance associative ». C'était le thème central d'un atelier de renforcement de capacités organisé le 13 août, au Centre national de matériels scientifiques (Cnms), à Cocody, par le ministère de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes.

Initiée dans le cadre de la semaine nationale de la Jeunesse, en marge de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse (fixée au 12 août de chaque année), cette journée de formation a enregistré plus de 200 participants issus de 96 associations de jeunesse.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le directeur de la Vie associative et du renforcement des capacités des jeunes, Constant Koffi. Il a souligné que le thème de la Journée internationale de la jeunesse 2020 est : « l'engagement des jeunes pour une action mondiale ».

Quatre modules ont meublé la formation. A savoir, « Les principes et valeurs du civisme dans la gestion associative » ; « Le genre et les violences basées sur le genre en milieu associatif » ; « La prévention et le règlement des conflits à travers le mouvement associatif » ; « Les outils collaboratifs et de télétravail informatiques ».

Ils ont été présentés respectivement par M. Bema Coulibaly, directeur du Volontariat, du bénévolat et des programmes communautaires au Secrétariat d'Etat chargé du Service civique ; Mme Magnatié De Sérifou, responsable de la Cellule Genre du ministère de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes ; M. N'Dehi Magloire, chargé de programmes à la Fondation Friedrich Naumann, correspondant du Cercle national de réflexion sur la jeunesse et membre du centre Education pour une société durable (Esd).