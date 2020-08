Congo-Kinshasa: Congo Airways - Franc succès du premier vol à destination de Lubumbashi

Conformément au plan de déconfinement progressif établi par le Chef de l'Etat, la réouverture des frontières a eu bel et bien lieu le samedi 15 août 2020. Et, c'est ainsi que la compagnie aérienne nationale, Congo Airways, a eu son premier vol, après 5 mois d'interruption.

Il n'est plus à notifier combien le cours des activités quotidiennes, dans l'ensemble du globe, a été bouleversé par la Covid-19. S'en est suivie une série de mesures restrictives çà et là, et plus particulièrement en République Démocratique du Congo où les vols commerciaux internationaux et nationaux avaient été frappés d'interruption. C'est en date du mardi 21 juillet dernier que Félix Antoine Tshisekedi, Président de la République et Chef de l'Etat, a eu à officialiser le déconfinement progressif de diverses activités quotidiennes du congolais.

Congo Airways a effectué, samedi 15 août dernier, son premier vol commercial à destination de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, après 5 mois d'interruption due à la pandémie de la covid-19.

L'Honorable Louise Mayuma Kasende, Présidente du Conseil d'Administration de Congo Airways, accompagnée du Directeur Général de la société, Désiré Balazire, a procédé au lancement de ce premier vol qualifié de "post état d'urgence sanitaire". Il a été question d'un Airbus A320, ayant transporté à son bord quelques 159 passagers, parmi lesquels quelques députés nationaux.

Madame Mayuma a soutenu que cette journée a été interprétée, au sein de la Compagnie, comme une renaissance de Congo Airways après 5 mois d'interruption des activités. Ainsi, quoique la pandémie qui ne soit pas encore totalement éradiquée ou résolue, Congo Airways est prêt à servir la population congolaise en toute efficacité et ponctualité.

Le but, selon la PCA, est de permettre aux congolais de voyager en toute sécurité selon les dispositions prises en prévision de la reprise du trafic aérien en RD. Congo.

Par ailleurs, elle a également évoqué le retard qu'ont connu les démarches de renforcement de la flotte aérienne de Congo Airways qui, actuellement, est composé de 4 aéronefs - dont un Airbus A320 qui se trouve en contrôle technique à l'extérieur du pays.

Selon les projections de la société, il était prévu que Congo Airways reçoive de nouveaux appareils d'ici fin 2020. Des démarches dont l'échéance a dû connaitre un décalage à cause des pesanteurs se rapportant à la Covid-19.

A nouveau dans les airs, Congo Airways, le plaisir de voyager.