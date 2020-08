Congo-Kinshasa: André Mbata - "La plus grande riposte contre la Covid-19 a été celle du droit constitutionnel"

C'est dans la matinée du vendredi 14 août dernier, dans la salle de conférence Père Boka du Cepas - à Gombe, que s'est tenue la cérémonie de vernissage de trois dernières éditions de la Revue Africaine de la Démocratie et de la Gouvernance, RADG - en sigle.

Une revue parrainée par l'Institut pour la Démocratie, la Gouvernance, la Paix et le Développement en Afrique - IDGPA en acronyme. Ladite cérémonie a réuni un grand panel de professeurs d'universités - des chercheurs scientifiques - d'acteurs politiques - et même d'étudiants. L'on notera la présence et la participation de Marcellin Bilomba - Conseiller du Chef de l'Etat, de Franck Diongo - Président du MLP, des Professeurs Mabi Mulumba - Emile Ngoy - José Mangalu - André Mbata - Jean-Pierre Badidike - Eugène Banyaku - le Bâtonnier Dieudonné Kaluba et autres hôtes de marque. Le Professeur André Mbata, Rédacteur en Chef de la Revue, a eu à peindre quelques challenges qui ont caractérisé la naissance et la démarcation de la revue. Et, il est auteur d'un des articles alignés dans les parutions présentées. Article dans lequel ce dernier défend - sans crainte de se tromper - que, dans le processus de riposte contre la covid-19, la riposte la plus grande et efficace est une solution de droit constitutionnel.

En effet, il affirme que la première solution face à la covid-19 a été une riposte émanant du droit constitutionnel. Etant donné que, les premières mesures prises étaient des mesures politiques scellées par des ordonnances présidentielles. Etat d'urgence plus d'une fois prorogé - confinement - port des masques - lavages des mains - et autres mesures-barrières sont mentionnées dans les ordonnances du Président de la République, et ont permis de baliser la voie à d'autres formes de ripostes.

Ainsi, la riposte d'ordre du droit constitutionnel, à travers toutes les mesures d'urgence levées, a été plus que nécessaire mais, devait absolument être complétée par les ripostes médicales et économiques en vue de limiter la propagation et les dégâts collatéraux relatifs à la pandémie à coronavirus.

Un article pompeux dont les détails sont disponibles dans les Revues publiées. Il n'était pas l'unique auteur d'articles présent, 3 autres auteurs ont également résumé leurs articles. Le Professeur Jean-Pierre Badidike a eu à peindre la nécessité de dispensation des cours en langues nationales afin de maximiser la pénétration de la science en RDC.

Le Professeur José Mangalu a évoqué, lui, le besoin incontestable de pouvoir dynamiser les services de l'Etat-Civil du pays, à cause de leur portée hautement stratégique. Dans un contexte où le dernier recensement de la population remonte à 35 ans, et où tous les enjeux de taille du pays doivent être calculés en tenant compte de la population, revitaliser les services de l'Etat-Civil aurait un impact positif sur plusieurs de la gestion du pays - parmi lesquels les enjeux électoraux, a fait savoir le Professeur. Il épingle également que, sans des données démographiques de base, il est difficile - et carrément impossible - de pouvoir mesurer l'impact réel que la pandémie à coronavirus a eu à infliger à la population congolaise. "Redynamiser les services de l'Etat-Civil permettrait un gain économique par rapport aux enjeux électoraux, un gain en résultat par rapport à la planification de plusieurs services devant être bénéfiques à la pollution", a-t-il décrit minutieusement.

Le Professeur Emile Ngoy Kasongo a posé les bases pour une relance de l'économie congolaise post-covid-19. Pour y parvenir, il a proposé une série de pistes de solution allant dans le sens de privilégier la politique budgétaire plutôt que la politique conjoncturelle, favoriser l'émergence du secteur de l'énergie en maximisant et stabilisant la fourniture en eau potable et en énergie électrique, promouvoir la culture de libre-échange des marchandises avec les autres pays du continent, d'amplifier la lutte contre la corruption et la fraude fiscal, et de maximiser les appuis et soutiens financiers dans les investissements privés.

C'est après cette série d'exposés, que les numéros AJDG-Vol-7-No-4-2019, AJDG-Vol-7-No-1-2020, et AJDG-Vol-7-No-2-2020 de la Revue de la Démocratie et de la Gouvernance ont été présentés et baptisés par Marcellin Bilomba, le Professeur Mabi Mulumba, et le Professeur Eugène Banyaku.

Trois ouvrages, dans les standards internationaux, mis à la portée des consommateurs de la science d'une trame patente.